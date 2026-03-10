Estos son los encuentros imperdibles de la SPB que verás esta semana por Meridiano Televisión

Por: Andrea Matos Viveiros
El canal de los especialistas en deportes transmitirá encuentros destacados de la SPB para que los fanáticos no se pierdan ni un segundo de acción en vivo y gratis para toda Venezuela.
Si eres amante del baloncesto criollo, podrás conectarte también en alta definición a través de servicios como Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go, ampliando las opciones para seguir cada jornada desde cualquier lugar del país.
Calendario de juegos de la SPB
- Miércoles 11 de marzo. Guaiqueríes de Margarita vs Cocodrilos de Caracas / Inicio 7:00 p.m.
- Jueves 12 de marzo. Panteras de Miranda vs Gaiteros del Zulia / Inicio 7:00 p.m.
- Viernes 13 de marzo. Spartans de Distrito Capital vs Gaiteros del Zulia / Antesala: 6:15 p.m. / inicio 7:00 p.m.
- Sábado 14 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Panteras de Miranda / Antesala: 5:30 p.m. / inicio 6:00 p.m.
No te pierdas la intensidad de cada partido y acompaña a los equipos en su camino por el campeonato. La SPB promete una temporada llena de grandes jugadas, rivalidades y espectáculo, y Meridiano Televisión será el punto de encuentro para vivirlo semana tras semana. Mantente atento a la programación y vive el mejor baloncesto venezolano en vivo, solo por el canal de los especialistas en deportes.
