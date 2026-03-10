Estos son los encuentros imperdibles de la SPB que verás esta semana por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

El canal de los especialistas en deportes transmitirá encuentros destacados de la SPB para que los fanáticos no se pierdan ni un segundo de acción en vivo y gratis para toda Venezuela.

Si eres amante del baloncesto criollo, podrás conectarte también en alta definición a través de servicios como Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go, ampliando las opciones para seguir cada jornada desde cualquier lugar del país.

Calendario de juegos de la SPB

Miércoles 11 de marzo. Guaiqueríes de Margarita vs Cocodrilos de Caracas / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Jueves 12 de marzo. Panteras de Miranda vs Gaiteros del Zulia / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Viernes 13 de marzo. Spartans de Distrito Capital vs Gaiteros del Zulia / Antesala: 6:15 p.m. / inicio 7:00 p.m.

/ Antesala: 6:15 p.m. / inicio 7:00 p.m. Sábado 14 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Panteras de Miranda / Antesala: 5:30 p.m. / inicio 6:00 p.m.

No te pierdas la intensidad de cada partido y acompaña a los equipos en su camino por el campeonato. La SPB promete una temporada llena de grandes jugadas, rivalidades y espectáculo, y Meridiano Televisión será el punto de encuentro para vivirlo semana tras semana. Mantente atento a la programación y vive el mejor baloncesto venezolano en vivo, solo por el canal de los especialistas en deportes.

