JUEGO

Estos son los juegos de SPB que podrás ver esta semana por Meridiano Televisión

La emoción de la SPB continúa con una nueva semana de acción en la pantalla de Meridiano Televisión

Por 2001

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 06:19 pm
Estos son los juegos de SPB que podrás ver esta semana por Meridiano Televisión

Por: Andrea Matos Viveiros

La SPB 2026 sigue encendiendo la pasión del baloncesto venezolano y esta semana trae una cartelera imperdible por Meridiano Televisión. Los encuentros se podrán disfrutar en vivo y gratis en señal abierta, así como en alta definición a través de plataformas como Simpleplus, InterGo, NetunoGO y Aba TV GO, garantizando cobertura total para los seguidores del deporte en todo el país.

SPB: Juegos de la semana

Martes 24 de marzo: Centauros de Bolívar vs Marinos de Anzoátegui / inicio 7:00 p.m.
Miércoles 25 de marzo: Héroes de Falcón vs Panteras de Miranda / inicio 7:00 p.m.
Jueves 26 de marzo: Héroes de Falcón vs Pioneros del Ávila / inicio 7:00 p.m.
Viernes 27 de marzo: Panteras de Miranda vs Brillantes del Zulia / inicio 7:00 p.m.
Sábado 28 de marzo: Gaiteros del Zulia vs Guaiqueríes de Margarita / inicio 7:00 p.m.
Domingo 29 de marzo: Cocodrilos de Caracas vs Piratas de La Guaira / inicio 6:00 p.m.

https://www.instagram.com/p/DWNW336DjTM/

Sigue toda la acción del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

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