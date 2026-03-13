Estos son los venezolanos que estarán en el Mundial de Atletismo Indoor 2026: Fechas y horarios

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Por: Andrea Matos Viveiros

El XXI Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2026 se disputará del 20 al 22 de marzo en el Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, en Polonia, reuniendo a los mejores atletas del planeta en tres días de intensa competencia. Las mejores disciplinas las disfrutarás, una vez más, a través de Meridiano Televisión.

Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta

Los fanáticos venezolanos podrán disfrutar de este evento en vivo y en exclusiva a través de Meridiano Televisión que transmitirá gratis en señal abierta y también en alta definición por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo o Aba TV Go. Esta será una oportunidad única para seguir de cerca a la delegación criolla en uno de los eventos más importantes del calendario del atletismo mundial.

Venezuela dice presente

Entre los representantes venezolanos destaca la presencia de Yulimar Rojas, una de las grandes figuras del atletismo internacional, quien buscará demostrar que está de regreso a su mejor nivel en esta cita bajo techo.

Asimismo, el velocista Kelvis Padrino debutará en un campeonato mundial indoor en la prueba de 400 metros, respaldado por su destacada trayectoria en Juegos Bolivarianos y eventos regionales.

Otro atleta a seguir será Bryant Álamo, quien competirá en los 60 metros planos con el objetivo de superar su récord nacional de 6.59 segundos, mientras que Glanyernis Guerra participará en los 60 metros femeninos bajo techo.

Además, Venezuela tendrá presencia en el relevo 4x400 metros, disciplina que vuelve al programa y en la que el equipo criollo hará su estreno en esta competición.

Horarios de transmisión por Meridiano Televisión

Viernes 20 de marzo: 5:00 a.m. y 1:00 p.m.

Sábado 21 de marzo: 5:00 a.m.

Domingo 22 de marzo: 5:00 a.m.

Sintoniza gratis por señal abierta o en HD y vive toda la emoción del Mundial de Atletismo Indoor 2026 junto los especialistas en deportes.

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