Eugenio Suáez recibe el Premio Luis Aparicio de manos de David Concepción

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Cincinnati fue escenario de un encuentro generacional que reafirma el peso de Venezuela en las Grandes Ligas. Previo al duelo entre los Rojos y los Medias Rojas de Boston, Eugenio Suárez recibió oficialmente su segundo Premio Luis Aparicio. El reconocimiento llega tras una zafra 2025 histórica, en la que Suárez se consolidó como el latino con más jonrones en la Gran Carpa, sumando 49 estacazos a su cuenta personal.

El momento cumbre de la tarde ocurrió cuando David Concepción saltó al terreno bajo una ovación cerrada de la fanaticada local. Suárez, en un gesto de profundo respeto hacia el pionero de los venezolanos en Cincinnati, le cedió simbólicamente su medalla de campeón del mundo antes de fundirse en un abrazo con el "Rey". Para el actual tercera base, recibir este honor de manos de un bicampeón de las Series Mundiales de 1975 y 1976 representa un hito que trasciende las estadísticas.

El legado de "Bolibomba" y el "Rey" David

La entrega de este premio no solo celebra los números de la pasada temporada, sino que conecta el pasado glorioso de los Rojos con su presente más explosivo. Aunque inicialmente se esperaba la entrega para el día jueves, el acto protocolar definitivo con la estatuilla se fijó para este sábado, manteniendo a Concepción como el gran anfitrión de la ceremonia.

Suárez lideró a todos los bateadores latinos en 2025 con sus 49 cuadrangulares, asegurando su lugar en la élite del poder ofensivo. El gesto de respeto hacia Concepción refleja la importancia de la jerarquía y la historia para los peloteros venezolanos que hoy brillan en el mejor béisbol del mundo. Con esta segunda distinción, Eugenio Suárez se une a un grupo selecto de peloteros que han logrado repetir el galardón, consolidando su nombre como uno de los referentes ofensivos más constantes de la última década en la MLB.

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