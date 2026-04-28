Gaceta Hípica llega con el Kentucky Derby: pronósticos exclusivos y sello venezolano en Churchill Downs

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Por: Andrea Matos Viveiros

Esta semana, la biblia del hipismo presenta pronósticos desde Churchill Downs y un enfoque especial en los venezolanos protagonistas del magno evento hípico.

Pronósticos clave desde la élite del hipismo

Gaceta Hípica trae para ti los análisis más completos del Kentucky Derby, la carrera más prestigiosa del calendario mundial. Con información del Churchill Downs, donde se disputará la edición 152 este 2 de mayo, tendrás acceso a datos estratégicos, favoritos, retrospectos y cifras determinantes para asegurar tus aciertos.

Si buscas ventaja en tus jugadas, esta edición de Gaceta Hípica reúne estadísticas, tendencias y el conocimiento experto que caracteriza a la biblia del hipismo en Venezuela.

Protagonismo venezolano en la “Carrera de las Rosas”

El orgullo nacional dice presente con figuras como Javier Castellano, ganador del Derby y nuevamente en acción con grandes aspiraciones, junto al entrenador Gustavo Delgado, quien busca repetir la gloria alcanzada en 2023.

Además, nombres como Sonny León resaltan en el panorama internacional, consolidando el talento venezolano en la élite del hipismo mundial. La dupla Castellano-Delgado regresa con fuerza, ahora con el ejemplar “The Puma”, uno de los contendientes destacados.

Consigue tu edición en todo el país

No te pierdas esta edición especial de Gaceta Hípica, que además incluye los datos de las 8 carreras de Valencia y las 11 de Caracas. Disponible desde este miércoles 29 de abril en kioscos y puntos de venta de toda Venezuela. ¡Suerte y Gaceta Hípica!

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