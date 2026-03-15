Goleada en el Bernabéu: el Real Madrid acecha el liderato tras vencer al Elche

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El Real Madrid continúa en estado de gracia. Tras su exhibición europea ante el Manchester City, el equipo ahora dirigido por Álvaro Arbeloa cumplió con creces en el Santiago Bernabéu frente a un Elche que, pese a intentar proponer con la posesión, terminó sucumbiendo ante la pegada y la frescura de la cantera madridista. El encuentro quedó marcado por la efectividad en momentos clave y un cierre de partido que quedará para el recuerdo.

La nota preocupante de la jornada fue el fuerte choque de cabezas entre Eduardo Camavinga y Buba Sangaré. El jugador maliense del Elche se llevó la peor parte y tuvo que ser retirado en camilla, obligando a una detención prolongada del juego en la primera mitad.

Valverde y Rüdiger encarrilan el triunfo

El marcador se abrió en el minuto 39 tras una jugada a balón parado. Fede Valverde soltó uno de sus característicos disparos potentes que el portero Dituro no pudo blocar; tras una serie de rebotes, Antonio Rüdiger cazó el balón para poner el 1-0. Poco antes de marcharse a vestuarios, el "Halcón" uruguayo confirmó su semana fantástica —luego de su triplete en Champions— con un recorte en la frontal y un remate directo a la escuadra que dejó el 2-0 en la pizarra.

Rotaciones, cantera y la genialidad de Güler

Con la vista puesta en la vuelta en el Etihad Stadium, Arbeloa movió el banquillo en el segundo tiempo, dando descanso a figuras como Vinicius y Tchouaméni. Los jóvenes respondieron a la confianza:

Impacto inmediato: Daniel Yáñez asistió con precisión a Dean Huijsen, quien cabeceó libre de marca para anotar el tercer tanto en el minuto 66.

Descuento visitante: El Elche logró maquillar el resultado en el tramo final cuando un centro de Diang terminó en propia puerta tras un desvío de Manuel Ángel.

Cierre de película: En el minuto 89, Arda Güler firmó la jugada del partido. Al ver al guardameta adelantado, el joven talento turco conectó un zurdazo desde su propio campo que recorrió más de 50 metros antes de colarse en la portería, desatando la euforia en Chamartín.

Con este 4-1, el Real Madrid aprieta la lucha por el título doméstico y viaja a Inglaterra con la moral por las nubes, mientras que el Elche se mantiene en una situación crítica, al borde de los puestos de descenso y sin conocer la victoria en lo que va de 2026.

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