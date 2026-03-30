Grupo de atletas de Crossfit subió caminando una de las torres de Parque Central: imágenes

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El pasado 28 de marzo, una treintena de atletas de Crossfit subieron caminando todos los pisos de la icónica torre oeste de Parque Central, edificación conocida por ser la más alta de la ciudad de Caracas, y que hasta hace algunos años, fue la más alta de América Latina.

La directora Fit Ritmo Fit, Sandra Caro, fue la encargada de organizar la actividad deportiva, la cual contó con los permisos de CorpoCapital, ente encargado de la administración de las Torres de Parque Central, ubicadas en el centro de Caracas.

Los atletas, quienes en su gran mayoría son mujeres, salieron caminando pasadas las 8:00 a.m. desde la parroquia La Pastora, lugar donde está ubicada la academia de Crossfit, hasta llegar a la Torre oeste de Parque Central.

Aproximadamente a las 10:30 a.m., y una vez recibieron las instrucciones de seguridad por parte de CorpoCapital, y de los Bomberos de Caracas, se dispusieron a subir la torre piso por piso.

En un tiempo aproximado de 40 minutos, los 30 atletas culminaron sin contratiempo el recorrido de los 60 pisos que los llevó hasta el helipuerto de la torre oeste.

La organización deportiva agradeció a la presidenta de CorpoCapital, Yosaphat Barazarte, y a su equipo de trabajo, por la receptividad y el apoyo durante la actividad.

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