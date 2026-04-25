Hazaña histórica en Panamá: Venezuela se corona subcampeona de los Juegos Suramericanos Juveniles 2026

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Venezuela escribió la página más gloriosa de su historia en el deporte juvenil al conquistar el segundo lugar del medallero general en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. La delegación criolla finalizó la competencia con un registro inédito de 33 medallas de oro, 21 de plata y 29 de bronce, sumando un total de 83 metales. Este desempeño permitió al país desplazar a Argentina al tercer puesto en la última jornada, quedando únicamente por detrás de Brasil.

El cierre de la competencia fue calificado por las autoridades deportivas como un "remate perfecto". Al inicio del último día, Venezuela se encontraba en la tercera posición, dos preseas doradas por debajo de la delegación albiceleste. Sin embargo, una ráfaga de victorias en atletismo, karate y levantamiento de pesas permitió remontar la diferencia y sellar un subcampeonato que supera con creces las actuaciones previas en Lima 2013, Santiago 2017 y Rosario 2022.

Los protagonistas de la gesta final

Tres momentos clave definieron el ascenso de Venezuela al segundo peldaño del podio en el último suspiro de los juegos:

Atletismo: El relevo 4x400 femenino, conformado por Dilany Melo, Osmary Pacheco, Nicolth Cacique y Waleska Ortiz, dio el primer golpe del día al ganar el oro con un tiempo de 3:45:05, estableciendo un nuevo récord continental y de la competencia tras superar a Colombia y Chile.

Karate: Anabella Acevedo sumó la dorada número 32 tras dominar con un contundente 9-0 a la local Dessire Frías en la categoría de los -53 kilogramos.

Pesas: En un cierre dramático, Lidysmar Aparicio definió el subcampeonato en la categoría de +77 kg. Tras quedar segunda en el arranque, la halterofilista "sacó la casta" en el envión levantando 132 kg para un total de 229 kg, asegurando la presea número 33 que rompió el empate técnico con Argentina.

Balance por disciplinas y figuras destacadas

El éxito de la "generación dorada" se cimentó en el rendimiento excepcional de deportes de combate y fuerza. La distribución de los títulos más importantes quedó de la siguiente manera:

Levantamiento de Pesas: Fue la disciplina más productiva con 6 medallas de oro.

Atletismo: Logró su mejor registro histórico con 5 preseas áureas.

Boxeo y Lucha: Ambas disciplinas aportaron 4 medallas de oro cada una al tablero general.

En el plano individual, la gimnasta Mia Garcés se consagró como la atleta venezolana más laureada de la cita panameña al colgarse tres medallas de oro (all-around, barras asimétricas y viga de equilibrio) y una de plata en suelo.

Medallero Final (Top 3)

País Oro Plata Bronce Total Brasil 58 51 47 157 Venezuela 33 21 29 83 Argentina 32 39 34 105

Reconocimiento al esfuerzo integral

El ministro del Deporte, Franklin Cardillo, atribuyó este éxito al trabajo unido y al respaldo institucional, destacando que se brindaron las condiciones óptimas de preparación, equipamiento y alimentación para los jóvenes atletas. Cardillo subrayó que superar las 26 doradas obtenidas en Rosario 2022 era el objetivo principal, pero lograr el segundo lugar absoluto sobrepasa cualquier expectativa inicial.

Se espera que la delegación nacional arribe este domingo a las 4:30 p.m. al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde se ha organizado un recibimiento oficial para celebrar el histórico desempeño de estos jóvenes que hoy sitúan a Venezuela como la segunda potencia deportiva juvenil de la región.

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