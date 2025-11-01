¡Historia en Del Mar! José Francisco D’Angelo se convierte en el primer venezolano en ganar una Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Con un despliegue de velocidad, Irad Ortiz Jr. no esperó mucho tiempo y salió a controlar las acciones desde el vamos con la yegua Shisospicy en la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) en distancia de 1.000 metros en grama, derrotando a un grupo selecto de yeguas y machos en este importante evento disputado en el hipódromo de Del Mar, con la preparación del entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, que se convierte en el primer nativo en conseguir una Breeders’ Cup.

Una carrera sprint de 1.000 metros en pista de césped en el hipódromo de Del Mar, California, que fue reservada para la quinta de la tarde, segunda de los nueve que componen el Campeonato Mundial de Criadores. Shisospicy, una de las mejores sprint, que hace campaña en Estados Unidos, es entrenada por José Francisco D’Angelo, quien se convierte en el primer entrenador venezolano en alcanzar una victoria en las Breeders’ Cup.

Shisospicy, con esta victoria en la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) con una bolsa de un millón de dólares, consigue su sexta victoria en campaña de nueve presentaciones, con una producción por encima del millón y medio de dólares para sus conexiones Morplay Racing, LLC y Qatar Racing, LLC, en el banco.

Shisospicy es una potra de tres años, hija del semental Mitole en la yegua Mischief Galore por Into Mischief, que suma su tercera victoria de grado. Antes había conseguido triunfos en la Mamzelle Stakes (G3) y su última victoria, que la clasificó para este evento, fue en el AGS Music City S. (G2). Shisospicy, con la monta de Irad Ortiz Jr..

Shisospicy, se convierte en la la primera potranca de tres años en ganar en las 18 ediciones de esta carrera, mejoró su récord a cinco victorias en cinco carreras sobre césped estadounidense. Además, se convirtió en el primer caballo que se preparó en Kentucky Downs en ganar una carrera de la Breeders' Cup. La pista tenía un récord de cero victorias en 129 carreras previas.

Irad Ortiz Jr., ahora ganador de la Breeders' Cup en 22 ocasiones, se llevó el triunfo con parciales de 21.75 y 43.86 segundos en los primeros compases, para finalmente imponerse con un tiempo de 55.24 segundos. Su ventaja de dos cuerpos y medio supuso un récord de la prueba.

