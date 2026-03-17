¡Historia pura! Venezuela logra la épica ante Italia y clasifica a su primera final en el Clásico Mundial

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La selección de Venezuela logró su mayor hito en la historia del beisbol al clasificar a la gran final del Clásico Mundial de Beisbol luego de derrotar a Italia 4-2 en el IoanDepot Park de Miami, y buscará la gloria ante los Estados Unidos.

El encuentro comenzó con una ventaja temprana para los dirigidos por Francisco Cervelli. Durante el segundo tramo de la jornada, la ofensiva rival aprovechó el descontrol del lanzador abridor Keider Montero para registrar dos carreras en la pizarra.

A pesar de este escenario inicial, el cuerpo de relevistas de la novena nacional tomó el control del montículo y no permitió anotaciones, con un dominio similar al demostrado frente a Japón.

Sin embargo, Venezuela enfrentó dificultades para producir anotaciones frente a la labor del lanzador Aaron Nola. La primera carrera para el combinado criollo llegó en el cuarto inning a través de un cuadrangular solitario conectado por Eugenio Suárez, aunque de momento, la ofensiva seguía apagada.

El marcador siguió con una diferencia mínima hasta el séptimo episodio, el cual resultó ser el de la "suerte" para el conjunto nacional tras enfrentar al relevista Michael Lorenzen, quien en principio estaba previsto para abrir.

El rally decisivo en el séptimo inning

La definición del partido ocurrió en la parte baja de la séptima entrada. Con corredores en las esquinas y dos outs en la cuenta, Ronald Acuña Jr. conectó un batazo por el campocorto que impulsó la carrera del empate.

Inmediatamente después, Maikel García bateó un imparable hacia el jardín izquierdo que permitió anotar la carrera de la ventaja, lo que ratifica sus números para ser el mejor jugador de la selección en lo que va de Clásico Mundial.

Finalmente, Luis Arráez conectó otro hit para traer la tercera carrera del episodio y la definitiva del encuentro, asegurando la victoria para la delegación venezolana.

Tras este resultado, Venezuela se medirá el martes ante la selección de Estados Unidos, lo que marca la mejor participación criolla en las seis ediciones que se han jugado.

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