Histórico: Andrés Borregales es el primer venezolano en disputar un Campeonato de Conferencia en la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La NFL buscará este fin de semana a los dos contrincantes que disputarán el Super Bowl LX. Este domingo 25 de enero Meridiano Televisión transmitirá los dos partidos del Campeonato de Conferencia, en vivo y en exclusiva para Venezuela, en señal abierta.

Fecha y hora de transmisión: Campeonato de Conferencia

DOMINGO 25/01: Final Conferencia Americana. NEW ENGLAND PATRIOTS VS DENVER BRONCOS / Desde las 4:00 p.m.

DOMINGO 25/01: Final Conferencia Nacional. LOS ANGELES RAMS VS SEATTLE SEAHAWKS / Desde las 7:30 p.m.

Sintoniza en señal abierta gratuita, o en HD por las plataformas de Simpleplus, Inter Go, NetUno Go o Aba TV Go.

Andy Borregales: Un venezolano que brilla en la NFL

El pateador criollo Andy Borregales anotó los 4 puntos extras en la victoria sobre Houston que les permitió avanzar a la final de la Conferencia Americana.

Este domingo los Patriots lo darán todo en el emparrillado para lograr el boleto que los lleve a disputar el Super Bowl el próximo domingo 8 de febrero. Este encuentro también podrás verlo en vivo y en exclusiva por la señal abierta de Meridiano Televisión.

Los de Massachussets se medirán este domingo 25 de enero a los números uno de la AFC: Broncos de Denver. ¿Podrá Borregales regalarle una nueva alegría a su equipo y a Venezuela?

Esta es la Final de Conferencia número 16 que logran disputar los de Nueva Inglaterra en su historia y la primera para un venezolano en dicha competición.

https://www.instagram.com/p/DTyx_rPDEr3/?img_index=1

Zona Touchdown rumbo al Super Bowl LX

El próximo 8 de febrero Meridiano Televisión hará historia una vez más con la transmisión del Super Bowl LX gratis para toda Venezuela. También podrás ver el show de medio tiempo del cantante Bad Bunny.

No te pierdas todos los lunes, a las 7:00 p.m. Zona Touchdown, con el mejor análisis de la NFL, repaso de jugadas y noticias, por el canal de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.