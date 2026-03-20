Homenaje a la historia: Adidas revela la nueva camiseta de visitante de la Vinotinto

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La selección de Venezuela ya tiene una nueva piel para sus compromisos fuera de casa. La marca Adidas ha presentado oficialmente el uniforme de visitante de la Vinotinto, una pieza que combina la sobriedad del blanco con elementos históricos que han despertado la nostalgia y el orgullo de la fanaticada nacional.

El aspecto más distintivo de esta camiseta es el regreso de un escudo retro en el pecho. En lugar del emblema actual de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), la prenda luce el diseño utilizado entre 1961 y 1967, el cual lleva inscrita la palabra “Venezuela”. Este gesto busca rendir tributo a las raíces del balompié criollo y conectar a las nuevas generaciones con la herencia histórica del equipo.

Detalles que marcan la diferencia

La estética de la nueva equipación se aleja de lo convencional mediante el uso de tonalidades doradas, presentes tanto en los puños de las mangas como en la tipografía de la numeración. Además, en la parte posterior del cuello, se encuentra el sello de identidad "LA VINOTINTO", reforzando el sentido de pertenencia en cada detalle.

Más allá de lo visual, la marca ha confirmado que la prenda está fabricada con materiales de última generación, diseñados para ofrecer máxima flexibilidad y resistencia en escenarios de alta competición. El objetivo es proporcionar a los jugadores una herramienta técnica de primer nivel que no descuide la elegancia que caracteriza a este nuevo lanzamiento.

Con esta presentación, Venezuela se prepara para encarar sus metas internacionales con un uniforme que equilibra perfectamente el pasado glorioso y el presente ambicioso de la selección.

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