Hoy LVBP en vivo por Meridiano (+talentos que dirán presentes en la temporada)

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

¡HOY regresa la emoción del beisbol venezolano a su casa! Este miércoles 15 de octubre se canta el playball que da inicio a la temporada 2025-2026 de la LVBP, y una vez más, la marca Meridiano te ofrece la mayor cobertura multiplataforma con un staff de periodistas especializados.

Team especializado para la LVBP

La cobertura de la LVBP contará con un equipo de talentos de primera. En la narración estarán Germán Jaspe para ponerle caramelo a cada encuentro. Jesús López, Jorgenys Martínez y Fermín Pérez Jr, voces reconocidas por su trayectoria y conocimiento de la pelota criolla.

Jorgenys Martínez, staff Meridiano Televisión / FOTO: Cortesía

El grupo de comentaristas estará conformado por Fryddmar Álvarez, Carlos Colón, Mariangel Osorio y Fransheska Hidalgo, quienes aportarán una visión profunda de cada jugada.

Además, las reporteras de campo Mariangel Osorio y Fransheska Hidalgo estarán presentes en los estadios, brindando entrevistas exclusivas, la información más completa desde el terreno y captando la emoción de la fanaticada.

LVBP 2025-2026: EN VIVO y GRATIS por Meridiano Televisión

El canal de los especialistas en deporte transmitirá los encuentros más esperados EN VIVO y GRATIS para toda Venezuela en señal abierta, y en alta definición a través de SimplePlus, InterGO y NetunoGO. Además, los juegos exclusivos podrán verse por streaming gratuito en meridiano.net/meridianotv.

https://www.instagram.com/bloquedearmas/reel/DPzebaZDynS/

Miércoles 15/10: Tigres vs Cardenales – Antesala 6:00p.m. Playball 7:00p.m.

Viernes 17/10: Tiburones vs Águilas – Antesala 6:00p.m. Playball 7:00p.m.

Miércoles 22/10: Tigres vs Magallanes – 7:00p.m. (Exclusivo)

Sábado 25/10: Leones vs Caribes – 5:30p.m.

Miércoles 29/10: Cardenales vs Águilas – 7:00p.m. (Exclusivo)

Viernes 31/10: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m.

Miércoles 5/11: Tigres vs Leones – 7:00p.m. (Exclusivo)

Viernes 7/11: Caribes vs Tiburones – 7:00p.m.

Miércoles 12/11: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m. (Exclusivo)

Viernes 14/11: Magallanes vs Tigres – 7:00p.m.

Sábado 15/11: Leones vs Magallanes – 5:30p.m.

– 5:30p.m. Miércoles 19/11: Magallanes vs Caribes – 7:00p.m. (Exclusivo)

Viernes 21/11: Cardenales vs Tiburones – 7:00p.m.

Miércoles 26/11: Bravos vs Caribes – 7:00p.m. (Exclusivo)

Viernes 28/11: Bravos vs Cardenales – 7:00p.m.

Miércoles 3/12: Caribes vs Magallanes – 7:00p.m. (Exclusivo)

Viernes 5/12: Águilas vs Tigres – 7:00p.m.

Miércoles 10/12: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m. (Exclusivo)

Viernes 12/12: Tigres vs Bravos – 7:00p.m.

Miércoles 17/12: Caribes vs Cardenales – 7:00p.m. (Exclusivo)

Viernes 26/12: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m.

Cobertura multiplataforma

Además, la información y acontecimientos jugada a jugada de todos los encuentros, los puedes encontrar en meridiano.net/lvbp. Sintoniza Meridiano Televisión y vive la LVBP 2025-2026 como nunca antes.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube