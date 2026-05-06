Transmisión

HOY: Mira la SPB gratis por Meridiano Televisión

Prepárate para una noche emocionante con el mejor baloncesto criollo de la SPB por Meridiano

Por Valentina Carrara
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 02:01 pm
HOY: Mira la SPB gratis por Meridiano Televisión
SPB en Meridiano / FOTO: Cortesía

Por Andrea Matos Viveiros

Disfruta en vivo el juego de la SPB a través de Meridiano Televisión, con acceso gratuito en señal abierta y en alta definición. También puedes verlo desde cualquier lugar mediante plataformas digitales como SimplePlus, InterGo, NetUno Go y ABA TV Go, garantizando calidad de imagen y transmisión estable.

Juegos de la semana

Sigue cada jugada en tiempo real, apoya a tu equipo favorito y vive la pasión del deporte criollo. No te pierdas este enfrentamiento decisivo de la SPB en vivo, ideal para los fanáticos del baloncesto que buscan emoción, accesibilidad y cobertura completa del baloncesto venezolano. Esto y más, por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América