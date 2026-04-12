Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz en Montecarlo: recupera la cima del ranking mundial

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El encuentro, que alcanzó las 2 horas y 15 minutos de juego, fue una batalla táctica desde el primer minuto. Alcaraz intentó tomar la iniciativa tempranamente con un quiebre de servicio, pero la respuesta de Sinner llegó con una prontitud quirúrgica apenas 11 minutos después. Tras un primer set de alta tensión donde el italiano impuso condiciones en el tie-break, la segunda manga mantuvo el dramatismo cuando Alcaraz logró una ventaja de 3-1 que parecía encarrilar el partido hacia un tercer set.

La remontada que definió al campeón

La capacidad de respuesta de Sinner fue el factor decisivo. Lejos de sucumbir ante el empuje del español, el pupilo de Simone Vagnozzi y Darren Cahill encadenó una racha impresionante, pasando de un 1-3 en contra a cerrar el set y el partido con un contundente 5-3 final. Este despliegue de fortaleza mental es, precisamente, lo que le ha permitido estirar su racha invicta a 17 partidos consecutivos, abarcando sus victorias en Indian Wells, Miami y ahora Montecarlo.

Un hito en la historia de los Masters 1000

Con esta victoria, Jannik Sinner se une a un grupo extremadamente selecto en la historia del tenis:

Dominio total: Es apenas el tercer jugador, junto a Novak Djokovic y Rafael Nadal, capaz de enlazar cuatro títulos consecutivos en la categoría Masters 1000.

Inicio perfecto: Se convierte en el primer tenista en ganar los tres primeros Masters 1000 de una temporada desde que Novak Djokovic lograra la misma hazaña en 2015.

Victoria sobre el trono: Por primera vez en su carrera, el italiano logra vencer a un número uno del mundo sobre superficie de arcilla, un dato que eleva sus credenciales como el principal favorito de cara a Roland Garros.

El camino hacia este título fue impecable, dejando atrás a rivales de peso como Ugo Humbert, Tomas Machac, Felix Auger-Aliassime y Alexander Zverev, a quienes dominó con autoridad. Este resultado marca un punto de inflexión en la rivalidad con Alcaraz, dejando al italiano en la posición de privilegio del circuito y con la confianza absoluta para afrontar la exigente gira europea sobre polvo de ladrillo que culminará en París.

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