Jornada de Champions League: todos los resultados de este miércoles 21 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La UEFA Champions League vivió este miércoles 21 de enero una jornada de definiciones y contrastes. Con el nuevo formato de liga llegando a su punto de ebullición, el Bayern Múnich se unió al Arsenal como los únicos clubes que ya tienen asegurado su nombre en los octavos de final de forma matemática, tras vencer con autoridad al Union SG.

El Barça cumple en Praga con sabor agridulce

El FC Barcelona protagonizó uno de los duelos más vibrantes al derrotar 2-4 al Slavia Praga en la capital checa. Pese a la exhibición de fútbol ofensivo que deja a los de Hansi Flick a un paso de la clasificación directa, la noticia que mantiene en vilo al barcelonismo es la preocupante lesión de Pedri. El canario tuvo que abandonar el campo durante el encuentro, empañando una victoria que, en lo deportivo, fue impecable.

Gesta de los "Leones" y autoridad inglesa

La nota épica de la noche la firmó el Athletic Club. En un escenario hostil como Bérgamo, los dirigidos por Ernesto Valverde remontaron un marcador adverso para imponerse 2-3 ante la Atalanta. Esta victoria es oxígeno puro para el conjunto bilbaíno, que se mete de lleno en los puestos de playoff.

Por su parte, los representantes de la Premier League no fallaron:

Liverpool: Goleó 0-3 al Marsella en el Vélodrome con tantos de Szoboszlai, Rulli y Gakpo.

Newcastle: Fue un "vendaval" ante el PSV, cerrando un contundente 3-0 en St. James' Park.

Chelsea: Sufrió más de lo esperado, pero un cabezazo de Moisés Caicedo le dio el triunfo por la mínima ante el Pafos FC.

Resultados destacados

Partido Resultado Goleadores clave Bayern Múnich vs. Union SG 2 - 0 Harry Kane (doblete) Juventus vs. Benfica 2 - 0 K. Thuram y W. McKennie Galatasaray vs. Atlético 1 - 1 G. Simeone y M. Llorente Qarabağ vs. Eintracht F. 3 - 2 Mustafazada (min. 93)

Sorpresas y crisis en el horizonte

La mayor campanada del día ocurrió en Azerbaiyán, donde el Qarabağ derrotó al Eintracht Frankfurt con un gol agónico en el minuto 93. En el otro extremo, equipos históricos como el Benfica y el Olympique de Marsella se encuentran en una situación crítica, quedando al borde de una eliminación definitiva que se decidirá en la última jornada de esta fase.

El Atlético de Madrid, por su parte, rescató un punto en un duelo de "mucha fricción" en Estambul ante el Galatasaray (1-1), donde los goles de Giuliano Simeone y Marcos Llorente sellaron un empate que mantiene a los de Simeone en la pelea por la clasificación.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.