El mejor baloncesto de Europa llega con partidos clave de la Liga Endesa en abril, con equipos como Madrid, Valencia y Murcia liderando la clasificación

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 02:01 pm
Juegos de baloncesto español para este mes de abril: en vivo y gratis

Por: Andrea Matos Viveiros

Esta semana el calendario del baloncesto español ofrece enfrentamientos de alta competitividad que podrás ver por Meridiano Televisión, donde Granada, Andorra y Zaragoza intentan salir del fondo mientras los líderes buscan consolidar su dominio en la tabla.

Liga Endesa de abril por Meridiano

Semana 26
Sábado 11 de abril: Casademont Zaragoza vs Hiopos Lleida / inicio 12:00m. 
Domingo 12 de abril: Unicaja vs Valencia Basket / inicio 6:30a.m. 
Domingo 12 de abril: San Pablo Burgos vs Real Madrid / inicio 1:00p.m. 
 

Semana 27
Sábado 18 de abril: Morabanc Andorra vs Ucam Murcia / inicio 1:00p.m. 
Domingo 19 de abril: Hiopos Lleida vs Barcelona / inicio 6:00a.m. 
 

Semana 28
Sábado 25 de abril: Unicaja vs Hiopos Lleida / inicio 12:00m. 
Domingo 26 de abril: Valencia Basket vs Real Madrid / inicio 1:00p.m. 

Puedes sintonizarlos en vivo, gratis y en exclusiva por Meridiano Televisión o vía streaming meridiano.net/meridianotv. También está disponible la señal en HD de Simpleplus, InterGo, Netuno Go o AbaTV Go. ¡Imperdible!

