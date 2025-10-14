TRANSMISIÓN

Juegos de baloncesto español (+tabla de clasificación)

Estos son los juegos de la Liga española de baloncesto (Liga Endesa 2025-2026) que verás en exclusiva por Meridiano Televisión

Por 2001

Martes, 14 de octubre de 2025 a las 11:48 am
Por: Andrea Matos Viveiros

Disfruta de los mejores encuentros de las estrellas de la Liga española de baloncesto (Liga Endesa), disponible en señal abierta y streaming gratis, y también en HD a través de SimplePlus, NetunoGo e InterGo.

Juegos del 18 y 19 de octubre

Este fin de semana del 18 y 19 de octubre la acción no se detiene con una serie de encuentro imperdibles por el canal de los especialistas en deporte:

  • Sábado 18/10 – 12:00m: Baxi Manresa vs. Gran Canaria
  • Sábado 18/10 – 3:00p.m.: Zaragoza vs. Río Breogán
  • Domingo 19/10 – 11:00a.m.: Real Madrid vs. San Pablo
  • Domingo 19/10 – 1:00p.m.: Unicaja vs. Barcelona

 

Así va la clasificación

Al inicio de la segunda semana de la competición, estos son los puestos de la tabla que ocupa cada equipo que jugará este fin de semana por Meridiano Televisión:

  • Unicaja: Puesto 4
  • Zaragoza: Puesto 7
  • Baxi Manresa: Puesto 10
  • Real Madrid: Puesto 11
  • San Pablo: Puesto 12
  • Barcelona: Puesto 13
  • Gran Canaria: Puesto 14
  • Río Breogan: Puesto 17

https://www.instagram.com/p/DPuOnSkjOb8/

Vive los mejores choques de una de las mejores ligas europeas de baloncesto en Venezuela solo por Meridiano Televisión.

