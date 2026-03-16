Juegos de la semana: Estos son los juegos de la SPB que verás esta semana

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Por: Andrea Matos Viveiros

En los próximos días los fanáticos del baloncesto venezolano podrán disfrutar varios partidos de la temporada 2026 de la SPB a través de la señal abierta de Meridiano Televisión.

Además de la televisión tradicional en señal abierta, los seguidores del campeonato tendrán la posibilidad de ver los juegos en alta definición mediante distintas plataformas digitales como Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go, lo que permite seguir cada jornada desde diferentes lugares de Venezuela.

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SPB Juegos de la semana

Martes 17 de marzo. Pioneros del Ávila vs Trotamundos de Carabobo / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Miércoles 18 de marzo. Centauros de Bolívar vs Panteras de Miranda / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Jueves 19 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Marinos de Anzoátegui / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Viernes 20 de marzo. Trotamundos de Carabobo vs Piratas de La Guaira / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Sábado 21 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Héroes de Falcón / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Domingo 22 de marzo. Piratas de La Guaira vs Héroes de Falcón / Inicio 6:00 p.m.

La SPB 2026 se vive por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes que siempre te da más.

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