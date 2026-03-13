Juegos del baloncesto español programados para la semana 22 del campeonato

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Por: Meridiano Televisión

La temporada del baloncesto español continúa ofreciendo grandes emociones, con históricos clubes como Real Madrid Baloncesto, Valencia Basket y Barcelona liderando la clasificación. Meridiano Televisión transmite los mejores duelos para que los aficionados disfruten cada jornada en vivo y en exclusiva.

Gracias a la señal del canal de los especialistas en deportes, el público venezolano podrá seguir cada jugada, triples y momentos decisivos del campeonato español, con la cobertura de los partidos más destacados de la Liga Endesa para todo el país.

Juegos de la semana en vivo y gratis

Semana 22/34

SÁBADO 14 DE MARZO UNICAJA VS CASADEMONT ZARAGOZA / SALTO ENTRE DOS 1:00 P.M.

SÁBADO 14 DE MARZO LA LAGUNA TENERIFE VS VALENCIA BASKET / INICIO 3:00 P.M.

DOMINGO 15 DE MARZO REAL MADRID VS HIOPOS LLEIDA / BALÓN AL AIRE 12:00 P.M.

DOMINGO 15 DE MARZO ASISA JOVENTUT VS BARCELONA / INICIO: 2:00 P.M.

Estos juegos se transmiten gratis por señal abierta de Meridiano Televisión. También vía streaming en meridiano.net/meridianotv en exclusiva para Venezuela. La cobertura también está disponible en alta definición por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go. Sintoniza cada semana lo mejor del baloncesto internacional por Meridiano Televisión el canal del baloncesto en Venezuela.

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