La actividad hípica en Venezuela durante el primer trimestre de 2026

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El primer trimestre de 2026 ha servido para confirmar lo que ya se sentía en las tribunas y centros hípicos de todo el país: nuestra hípica atraviesa uno de sus mejores momentos en años. Al cumplirse los primeros 100 días de gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las cifras y la gestión operativa arrojan un balance que invita al entusiasmo de propietarios, profesionales y, sobre todo, del noble pueblo apostador.

Un récord para la historia



El dato más contundente llega de la mano del juego preferido de la familia venezolana. El monto sellado en el 5y6 Nacional ha alcanzado la impresionante cifra de Bs. 458.202.300,0. Este dinamismo económico tuvo su punto máximo el pasado domingo 5 de abril, una jornada que ya se tilda de histórica al rozar el millón de dólares en recaudación en un solo día de carreras. Este flujo de recursos no es solo un número; es la garantía de la sostenibilidad de la industria y la confianza recuperada en la transparencia del espectáculo.



Pistas de primer nivel y brillo nocturno



Más allá de lo financiero, el aspecto técnico ha estado a la altura. El excelente estado de la pista en el óvalo de La Rinconada ha sido fundamental para preservar la integridad física de los purasangre.



Asimismo, el inicio de año nos regaló las carreras nocturnas, una iniciativa que devolvió la majestuosidad a las luces del hipódromo y ofreció un show de alta calidad para la transmisión televisiva y el público asistente.



Premios que motivan la inversión



El fortalecimiento del pote de premios sigue siendo un gran incentivo en el cual se nota todas las semanas.

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