La MLB incluye a cinco venezolanos en sus selecciones ideales de 2026

Cinco peloteros venezolanos fueron seleccionados para integrar el Primer y Segundo Equipo Todo-MLB de la temporada 2026, tras el anuncio oficial realizado durante una ceremonia celebrada este miércoles en la ciudad de Las Vegas.

En el Primer Equipo fueron incluidos el receptor Gabriel Moreno, de los Cascabeles de Arizona, y el jardinero Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee. Moreno cerró la campaña con el título de bateo de su circuito tras promediar .311 y sumar un Guante de Oro, mientras que Chourio completó su tercera zafra consecutiva con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas, además de conquistar la Serie Mundial y su primer Guante de Oro.

Por su parte, el Segundo Equipo cuenta con la presencia de los hermanos William y Willson Contreras, quienes se convirtieron en la primera dupla fraternal elegida en una misma edición del reconocimiento. William registró 18 cuadrangulares y 92 carreras impulsadas con Milwaukee antes de ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, en tanto que Willson fijó topes personales con los Medias Rojas de Boston al conectar 27 vuelacercas y remolcar 81 anotaciones.

La representación nacional en la segunda novena la completa el lanzador zurdo Jesús Luzardo, de los Filis de Filadelfia, quien dejó marca de 14 victorias y 5 derrotas, efectividad de 2.86 y 221 ponches en 30 aperturas durante la ronda regular.

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