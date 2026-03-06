Liga española de Baloncesto: Juegos destacados de la semana en vivo por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

El baloncesto español vive una temporada vibrante con equipos históricos que marcan el ritmo de la competencia. Hasta ahora, Real Madrid, Valencia Basket y Barça se mantienen entre los primeros puestos de la clasificación, protagonizando algunos de los encuentros más emocionantes del torneo. Los aficionados pueden disfrutar de cada jugada, triples y duelos clave de la liga española en vivo y en exclusiva desde Venezuela por Meridiano Televisión.

Juegos destacadps de la semana en vivo y gratis

Semana 21/34

Sábado 7 de marzo: Baxi Manresa vs La Laguna Tenerife / inicio 1:00 p.m.

Domingo 8 de marzo Rio Breogan vs Barça / inicio 7:30 a.m.

domingo 8 de marzo Dreamland Gran canaria vs Real Madrid / inicio: 2:00 p.m.

Los saltos entre dos se transmiten gratis a través de la señal abierta de Meridiano Televisión y vía streaming en meridiano.net/meridianotv desde cualquier lugar de Venezuela. La cobertura también está disponible en alta definición mediante plataformas como Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

Si eres seguidor del baloncesto internacional, esta es la oportunidad perfecta para vivir cada jornada con los equipos más competitivos de España luchando por mantenerse en lo más alto de la tabla. Meridiano Televisión siempre te da más.

