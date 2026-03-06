Liga Profesional de Voleibol Femenino 2026: Meridiano Televisión transmitirá los mejores juegos

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La emoción del voleibol femenino venezolano se prepara para vivir un momento histórico con el inicio de la Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV) 2026. El torneo arrancará el próximo 13 de marzo y se extenderá hasta el 31 de mayo, con la participación de seis equipos y la transmisión de los mejores partidos por Meridiano Televisión en señal abierta y en alta definición.

La LPV nace como una iniciativa de la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) para impulsar el desarrollo del voleibol femenino y servir como preparación para las selecciones juveniles que representarán a Venezuela en competencias internacionales.

Equipos, formato y juegos

En esta primera edición competirán Aragua Voleibol Club, Caracas Voley, Centellas Voleibol Club, Guácharas de Monagas VC, Universitarias de Miranda y el equipo Nacionales, conformado por la selección venezolana U-17, que utilizará el torneo como parte de su preparación para el Mundial de la categoría.

Sábado 14/03: Selección Nacional vs Guácharas de Monagas VC. Desde las 11:30 a.m.

Disfrútalo en vivo y en señal abierta gratuita de Meridiano Televisión. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetunoGo o AbaTV Go.

El formato del campeonato contempla 20 partidos por equipo en la ronda regular, seguidos de semifinales y finales al mejor de tres encuentros.

Con esta iniciativa, el voleibol femenino venezolano abre una nueva etapa profesional y los fanáticos podrán disfrutar de los mejores partidos de la LPV en vivo a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

