LMBP EN VIVO: Caciques vs Delfines y el Derby de Jonrones 2026. Fecha y horario

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Por Andrea Matos Viveiros

La emoción del beisbol venezolano continúa este fin de semana con un atractivo duelo entre Caciques y Delfines, además del esperado Derby de Jonrones 2026, eventos que podrán seguirse en vivo a través de Meridiano.

Caciques VS Delfines

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) sigue ofreciendo emociones a la afición venezolana con una programación especial para este fin de semana. La acción comenzará el viernes 5 de junio a las 7:00 p.m. con el enfrentamiento entre Caciques y Delfines.

El Derby de Jonrones 2026

La fiesta continuará el sábado 6 de junio desde las 4:00 p.m. con el esperado Derby de Jonrones 2026, uno de los eventos más atractivos para los fanáticos del beisbol venezolano.

Los mejores bateadores demostrarán toda su fuerza en una competencia diseñada para ofrecer espectáculo, emoción y una lluvia de cuadrangulares para el disfrute de los aficionados.

Sigue toda la cobertura de la LMBP y disfruta de estos eventos especiales a través de Meridiano Televisión y plataformas digitales. Vive cada batazo, cada carrera y cada jonrón de una temporada que sigue haciendo historia por el canal de los especialistas en deportes.

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