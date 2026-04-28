TRANSMISIÓN

Por 2001

Martes, 28 de abril de 2026 a las 04:53 pm
LMBP en vivo gratis esta semana por Meridiano Televisión

Por: Andrea Matos Viveiros

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) continúa encendiendo la pasión de los fanáticos con una cartelera imperdible esta semana, transmitida en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

Los encuentros también estarán disponibles en streaming HD a través de meridiano.net, así como en plataformas como SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go, brindando múltiples opciones para no perderte ni un solo inning.

  • MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DELFINES VS SAMANES / INICIO: 7:00 P.M.
  • SÁBADO 2 DE MAYO MARINEROS VS SAMANES / INICIO 5:00 P.M.
  • DOMINGO 3 DE MAYO GUERREROS VS CACIQUES / INICIO 1:00 P.M. 

Sintoniza Meridiano Televisión en señal abierta o conéctate vía streaming para vivir todo el beisbol de la LMBP con la mejor calidad y cobertura.

Visite nuestra sección de: Deportes

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América