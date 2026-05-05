LMBP gratis y en vivo: estos son los juegos destacados de la semana

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Por Andrea Matos Viveiros

Esta semana los aficionados de la pelota criolla podrán disfrutar emocionantes encuentros de la LMBP. Lo mejor de todo: podrás disfrutarlos completamente gratis gracias a la señal de Meridiano Televisión.

Además de la transmisión tradicional, los encuentros estarán disponibles en streaming en alta definición a través de meridiano.net, permitiendo a los fanáticos seguir cada jugada desde cualquier dispositivo. También podrás conectarte mediante plataformas digitales como SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

Juegos de la semana

Jueves 7 de mayo a las 6:00 p.m.: Centauros vs Guerreros

Domingo 10 de mayo a la 1:00 p.m.: Líderes vs Senadores.

Ya sea desde tu televisor o en línea, tienes múltiples formas de vivir la pasión de la LMBP con cobertura multiplataforma. Prepara todo y disfruta del mejor beisbol sin costo alguno.

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