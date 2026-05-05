Transmisión

LMBP gratis y en vivo: estos son los juegos destacados de la semana

La emoción del diamante sigue en alto con una nueva semana de acción en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP)

Por Valentina Carrara
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 12:24 pm
LMBP gratis y en vivo: estos son los juegos destacados de la semana
LMBP / FOTO: Cortesía

Por Andrea Matos Viveiros

Esta semana los aficionados de la pelota criolla podrán disfrutar emocionantes encuentros de la LMBP. Lo mejor de todo: podrás disfrutarlos completamente gratis gracias a la señal de Meridiano Televisión.

Además de la transmisión tradicional, los encuentros estarán disponibles en streaming en alta definición a través de meridiano.net, permitiendo a los fanáticos seguir cada jugada desde cualquier dispositivo. También podrás conectarte mediante plataformas digitales como SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

Juegos de la semana

  • Jueves 7 de mayo a las 6:00 p.m.: Centauros vs Guerreros
  • Domingo 10 de mayo a la 1:00 p.m.: Líderes vs Senadores.

Ya sea desde tu televisor o en línea, tienes múltiples formas de vivir la pasión de la LMBP con cobertura multiplataforma. Prepara todo y disfruta del mejor beisbol sin costo alguno.

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