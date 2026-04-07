TRANSMISIÓN

LPV 2026: Así va la clasificación y estos son los próximos enfrentamientos

La LPV continúa su calendario con dos duelos clave este 11 y 12 de abril, en transmisión gratuita para todo el país

Por 2001

Martes, 07 de abril de 2026 a las 05:31 pm
LPV 2026: Así va la clasificación y estos son los próximos enfrentamientos

Por: Andrea Matos Viveiros

La Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV) 2026 sigue encendiendo la pasión deportiva en Venezuela, consolidándose como una plataforma clave para el talento nacional y el desarrollo de futuras generaciones. Meridiano Televisión, como ya es costumbre, apoya e impulsa este tipo de competiciones llevando la transmisión gratis a toda Venezuela.

Juegos para el fin de semana

Este fin de semana, la acción continúa con dos emocionantes compromisos:

  • El sábado 11 de abril, Sport Caracas Voley se medirá ante Universitarias de Miranda desde las 3:00p.m.
  • El domingo 12 será el turno de Aragua VC frente a Guácharas de Monagas a partir de las 11:00a.m.

Ambos encuentros podrás disfrutarlos en señal abierta para todo el país a través de Meridiano Televisión. Además, en alta definición por las plataformas digitales de Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

https://www.instagram.com/p/DWw99EpAuM_/

La LPV reúne a seis equipos y representa un paso firme hacia la profesionalización del voleibol femenino venezolano, brindando espectáculo, competencia y proyección internacional en cada jornada a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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