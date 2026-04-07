LPV 2026: Así va la clasificación y estos son los próximos enfrentamientos

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Por: Andrea Matos Viveiros

La Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV) 2026 sigue encendiendo la pasión deportiva en Venezuela, consolidándose como una plataforma clave para el talento nacional y el desarrollo de futuras generaciones. Meridiano Televisión, como ya es costumbre, apoya e impulsa este tipo de competiciones llevando la transmisión gratis a toda Venezuela.

Juegos para el fin de semana

Este fin de semana, la acción continúa con dos emocionantes compromisos:

El sábado 11 de abril, Sport Caracas Voley se medirá ante Universitarias de Miranda desde las 3:00p.m.

se medirá ante desde las 3:00p.m. El domingo 12 será el turno de Aragua VC frente a Guácharas de Monagas a partir de las 11:00a.m.

Ambos encuentros podrás disfrutarlos en señal abierta para todo el país a través de Meridiano Televisión. Además, en alta definición por las plataformas digitales de Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

https://www.instagram.com/p/DWw99EpAuM_/

La LPV reúne a seis equipos y representa un paso firme hacia la profesionalización del voleibol femenino venezolano, brindando espectáculo, competencia y proyección internacional en cada jornada a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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