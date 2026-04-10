LPV 2026 EN VIVO: partidos del voleibol femenino criollo para este fin de semana

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Por: Andrea Matos Viveiros

La Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV) 2026 sigue ganando protagonismo en Venezuela y este fin de semana promete grandes emociones con dos encuentros clave del calendario. El torneo, que reúne a seis equipos, se ha consolidado como una vitrina fundamental para el talento nacional y el desarrollo del voleibol femenino.

Jornada del fin de semana

La jornada arranca el sábado 11 de abril con el duelo entre Sport Caracas Voley y Universitarias de Miranda a partir de las 3:00 p.m. Luego, el domingo 12 de abril, Aragua VC se enfrentará a Guácharas de Monagas desde las 11:00 a.m., en otro choque que promete intensidad y alto nivel competitivo.

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Ambos partidos serán transmitidos en señal abierta y gratuita a través de Meridiano Televisión, además de estar disponibles en alta definición mediante plataformas digitales como Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

La LPV 2026 representa un paso firme hacia la profesionalización del voleibol femenino venezolano, brindando espectáculo, competencia y proyección internacional en cada jornada. Este fin de semana, los fanáticos podrán disfrutar de partidos clave que siguen elevando el nivel del deporte en el país. No te los pierdas por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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