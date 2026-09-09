LVBP de luto: fallece el expresidente Carlos Larrazábal a los 88 años

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La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) confirmó el fallecimiento de Carlos Larrazábal, quien ocupó la presidencia de la institución entre 1991 y 1993. El exvicealmirante, nacido en 1938, falleció a los 88 años de edad dejando una huella permanente en el desarrollo operativo y estructural del circuito invernal.

El hito central de la gestión de Larrazábal al frente de la gerencia de la liga fue la concreción del segundo proceso de expansión en la historia del torneo local. Bajo su conducción institucional se concretó el ingreso de Caribes de Anzoátegui —denominados en sus inicios como Caribes de Oriente— y Petroleros de Cabimas, movimiento que permitió descentralizar el campeonato e incorporar plazas estratégicas en la geografía nacional.

La llegada de ambas franquicias no solo reformuló el formato de competencia y el calendario de la pelota venezolana, sino que amplió la vitrina para el surgimiento de nuevos prospectos y consolidó el alcance del deporte en el oriente y occidente del país.

Mediante un comunicado institucional, la junta directiva de la LVBP, el personal administrativo y las ocho divisas que integran la liga expresaron sus palabras de condolencia a familiares y allegados del exdirectivo, destacando su aporte a la modernización de la pelota profesional venezolana.

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