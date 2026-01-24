LVBP

LVBP: jornada crucial con cartelera doble para este sábado 24 de enero

Bravos de Margarita y Navegantes del Magallanes salen a la carretera este 24 de enero.

Por Samuel Poleo
Sabado, 24 de enero de 2026 a las 07:00 am
LVBP: jornada crucial con cartelera doble para este sábado 24 de enero

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa su acción este sábado con dos encuentros que marcarán el ritmo de la clasificación.

La jornada iniciará en Puerto La Cruz, donde los locales buscarán defender su feudo ante el empuje insular. Poco después, el foco se trasladará a Barquisimeto para uno de los duelos con mayor tradición de la pelota caribeña.

Cartelera para este sábado 24 de enero:

  • Bravos de Margarita vs. Caribes de Anzoátegui

    • Hora: 05:30 p.m.

    • Estadio: Alfonso "Chico" Carrasquel

  • Navegantes del Magallanes vs. Cardenales de Lara

    • Hora: 06:00 p.m.

    • Estadio: Antonio Herrera Gutiérrez

Se espera que ambos escenarios presenten una gran asistencia de fanáticos, dada la importancia de estos resultados para definir los puestos de vanguardia en la tabla de posiciones.

