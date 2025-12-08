LVBP: Próximos juegos gratis por Meridiano

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Esta semana Meridiano Televisión transmitirá dos emocionantes juegos de la pelota criolla.

Disfruta los mejores juegos de la LVBP en vivo y gratis en señal abierta y streaming meridiano.net/meridianotelevision. Además, en HD por Simpleplus, Intergo, Netuno Go y ABA TV Go.

https://www.instagram.com/p/DR_LP7akRRc/

Juegos de la semana

Miércoles 10 de diciembre: A las 6:30p.m., Meridiano Televisión transmitirá el electrizante duelo Tigres vs. Tiburones. Los Tiburones buscarán imponer su ofensiva explosiva, mientras que los Tigres intentarán dominar desde el montículo.

Viernes 12 de diciembre: Los Tigres volverán al terreno para enfrentarse a los Bravos. El playball sonará a las 7:00p.m. por Meridiano Televisión. Los Bravos llegan decididos a demostrar su poder al bate, mientras que los Tigres quieren cerrar la semana con victoria en un encuentro clave para la tabla de posiciones.

