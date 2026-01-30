LVBP

Magallanes lleva la delantera: Fechas y horarios de los próximos juegos de la gran final

Meridiano Televisión transmitirá estos juegos de la final de la LVBP. ¿Podrá el Magallanes mantener su ventaja?

Por 2001online
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 05:30 pm
Magallanes lleva la delantera: Fechas y horarios de los próximos juegos de la gran final

Meridiano Televisión continúa llevando la emoción de la gran final de la pelota criolla. Sintoniza, en vivo y gratis por señal abierta o vía streaming por la web meridiano.net/meridianotv. La señal también estará disponible en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

Próximos juegos de la final

  • Miércoles 28 de enero: Magallanes vs Caribes. VICTORIA DE LA NAVE TURCA
  • Sábado 31 de enero: Caribes vs Magallanes. Inicio 7:00p.m.
  • Lunes 2 de febrero: Magallanes vs Caribes. Playball 7:00p.m.

Los Navegantes del Magallanes lideran esta final con dos victorias frente a Caribes de Anzoátegui. ¿Quién se llevará el próximo encuentro? Descúbrelo por Meridiano Televisión.

 

La última final disputada entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui fue hace cuatro años. En esa oportunidad el conjunto turco se coronó campeón de la LVBP y representó a Venezuela en la Serie del Caribe 2022.

Beisbol en todos lados

Sigue cada encuentro de la final de la LVBP en la sección Jugada a jugada de meridiano.net. Encontrarás el lineup, estadísticas, jugadas destacadas y más. No te pierdas de lunes a viernes Extrainning, a las 10:00 a.m. por Meridiano Televisión, con el mejor resumen y análisis de la pelota criolla.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Estados Unidos
salud
Sabado 31 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América