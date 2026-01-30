Magallanes lleva la delantera: Fechas y horarios de los próximos juegos de la gran final

Suscríbete a nuestros canales

Meridiano Televisión continúa llevando la emoción de la gran final de la pelota criolla. Sintoniza, en vivo y gratis por señal abierta o vía streaming por la web meridiano.net/meridianotv. La señal también estará disponible en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

Próximos juegos de la final

Miércoles 28 de enero: Magallanes vs Caribes . VICTORIA DE LA NAVE TURCA

. Sábado 31 de enero: Caribes vs Magallanes . Inicio 7:00p.m.

. Inicio 7:00p.m. Lunes 2 de febrero: Magallanes vs Caribes. Playball 7:00p.m.

Los Navegantes del Magallanes lideran esta final con dos victorias frente a Caribes de Anzoátegui. ¿Quién se llevará el próximo encuentro? Descúbrelo por Meridiano Televisión.

La última final disputada entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui fue hace cuatro años. En esa oportunidad el conjunto turco se coronó campeón de la LVBP y representó a Venezuela en la Serie del Caribe 2022.

Beisbol en todos lados

Sigue cada encuentro de la final de la LVBP en la sección Jugada a jugada de meridiano.net. Encontrarás el lineup, estadísticas, jugadas destacadas y más. No te pierdas de lunes a viernes Extrainning, a las 10:00 a.m. por Meridiano Televisión, con el mejor resumen y análisis de la pelota criolla.

