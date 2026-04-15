Marie Ferro analiza al Real Madrid en la Champions y la Copa del Rey: El Chiringuito hoy 15 de abril

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Por: Andrea Matos Viveiros

Conoce la hora, canal y todos los detalles del análisis sobre el Real Madrid en Champions y la final de Copa del Rey junto a Marie Ferro en El Chiringuito.

Programa especial cargado de fútbol europeo

El Chiringuito de Jugones presenta una edición especial este miércoles 15 de abril, centrada en dos de los eventos más importantes del calendario futbolístico: la vuelta del Real Madrid en la UEFA Champions League y la final de la Copa del Rey a partir de las 9:30 pm.

Marie Ferro: invitada de lujo

La periodista venezolana Marie Ferro será una de las protagonistas de la noche. Su participación refuerza la presencia internacional del programa, donde ha sido invitada cuatro años consecutivos. Junto al conductor Josep Pedrerol, aportará su visión sobre el rendimiento de los equipos, las claves tácticas y los jugadores más determinantes en esta fase decisiva de la temporada.

¿A qué hora y dónde ver El Chiringuito gratis en Venezuela?

La transmisión es exclusiva para Venezuela a través de Meridiano Televisión, canal que emite el programa de domingo a jueves. La cita está pautada para las 9:30 p.m. En vivo y gratis en señal abierta o en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba Tv Go.

Claves del análisis: Real Madrid y Copa del Rey

El debate girará en torno al desempeño del Real Madrid en Champions, así como al esperado duelo de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad con presencia venezolana: Jon Aramburu y Yangel Herrera.

No te pierdas esta edición especial de El Chiringuito, hoy miércoles 15 de abril, sólo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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