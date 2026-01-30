"Me parece irrespetuoso": la molestia de Novak Djokovic con un periodista en el Australian Open

Suscríbete a nuestros canales

Novak Djokovic, actual número cuatro del mundo, protagonizó un tenso momento en la rueda de prensa tras asegurar su pase a las semifinales del Abierto de Australia. El serbio calificó de "irrespetuosa" la premisa de un periodista que sugirió que su trayectoria se ha basado en ir siempre a la sombra de otros competidores.

La respuesta de "Nole" fue una defensa directa a su legado y a la vigencia que mantiene en la élite. El incidente ocurrió justo antes de confirmarse que su próximo gran obstáculo en el camino al título será el italiano Jannik Sinner.

Una reivindicación de 15 años de gloria

El serbio corrigió la narrativa del comunicador, quien planteó que Djokovic pasó de perseguir a Roger Federer y Rafael Nadal a tener que hacer lo mismo ahora con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. "Me parece un poco irrespetuoso saltarse lo que pasó entre el periodo en el que empecé persiguiendo a Roger y Rafa y ahora", afirmó con contundencia.

Djokovic recordó que existió un lapso de aproximadamente 15 años en los que fue él quien dominó los torneos de Grand Slam y el circuito profesional. "No siento que esté persiguiendo a nadie. Estoy creando mi propia historia", subrayó el tenista para cerrar el debate.

Sinner, el próximo desafío confirmado

Mientras Djokovic defendía su lugar en la historia, el cuadro masculino terminó de definirse. Jannik Sinner, número dos del mundo y vigente campeón del torneo, cumplió con los pronósticos al superar al estadounidense Ben Shelton en sets corridos (6-3, 6-4 y 6-4).

Con este resultado, la semifinal soñada entre la leyenda serbia y el joven italiano es una realidad. Sinner llega a este duelo tras una exhibición de solidez en los cuartos de final, donde neutralizó el potente servicio de Shelton y aseguró su decimonovena victoria consecutiva en Melbourne.

Duelo de titanes en Melbourne

El enfrentamiento entre Djokovic y Sinner promete ser el plato fuerte de la jornada. El italiano ha dominado sus últimos cruces directos, pero el serbio llega con la motivación extra de demostrar que sigue siendo el rey de la Rod Laver Arena.

Este choque no solo definirá a un finalista, sino que será una nueva oportunidad para que Djokovic respalde con raqueta en mano lo que defendió ante los micrófonos: que su historia se escribe bajo sus propios términos.

