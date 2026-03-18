Meridiano Televisión camino a la final de la Copa del Rey 2026: Atlético de Madrid vs Real Sociedad

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Por: Andrea Matos Viveiros

La final de la Copa del Rey 2026 será un duelo que revive la histórica definición de 1987. El partido se disputará el sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, sede neutral con capacidad para cerca de 70.000 espectadores y consolidada como escenario habitual de esta competición. Toda la emoción la podrás disfrutar, una vez más, gratis y en distintas plataformas por Meridiano Televisión.

El Atlético de Madrid buscará sumar un nuevo título a su palmarés y alcanzar su undécima Copa del Rey, mientras que la Real Sociedad intentará conquistar su cuarta corona, tras su último triunfo en 2020. Este choque también marca el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en una final copera, luego de que el conjunto vasco se impusiera en penales en 1987.

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Ambos clubes llegan en gran momento tras superar duras semifinales: el Atlético dejó en el camino al FC Barcelona, mientras que la Real Sociedad con sabor criollo venció al Athletic Club en el derbi vasco.

La gran final de la Copa del Rey 2026 podrá disfrutarse en vivo por Meridiano Televisión y vía streaming por meridiano.net/meridianotv o Simpleplus, InterGo, NetUnoGo o Aba TV Go. Sintoniza y no te lo pierdas por el canal de los especialistas en deportes.

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