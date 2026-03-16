Mundial de Atletismo Indoor 2026: fechas, atletas y dónde verlo gratis en Venezuela

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Por: Andrea Matos Viveiros

Los fanáticos venezolanos podrán disfrutar del Mundial de Atletismo en pista cubierta a través de Meridiano Televisión, con una cobertura especial de las principales disciplinas de este campeonato y foco especial a los atletas criollos.

El evento se disputará en Polonia, escenario que reunirá durante tres días a las principales figuras del atletismo mundial en pruebas de velocidad, saltos y relevos bajo techo.

Dónde ver el Mundial de Atletismo Indoor 2026 gratis

Los aficionados al deporte podrán seguir todas las incidencias del campeonato en vivo y de forma gratuita a través de la señal abierta de Meridiano Televisión.

Además, la transmisión estará disponible en alta definición mediante plataformas digitales y de televisión por suscripción, entre ellas Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV Go.

Venezuela tendrá presencia en Toruń

La delegación criolla contará con atletas destacados que buscarán dejar el nombre del país en alto en esta cita mundial.

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Yulimar Rojas, una de las grandes estrellas del atletismo mundial, apunta a demostrar que está de regreso en su mejor forma competitiva en esta competencia bajo techo. También dirá presente el velocista Kelvis Padrino, quien hará su debut en un campeonato mundial indoor en la prueba de 400 metros.

Otro nombre a seguir será Bryant Álamo, que competirá en los 60 metros planos con la meta de mejorar su récord nacional de 6.59 segundos. En la rama femenina también participará Glanyernis Guerra, quien verá acción en los 60 metros bajo techo.

Venezuela tendrá representación en el relevo 4x400 metros, una prueba que regresa al programa del campeonato y en la que el equipo nacional buscará destacarse en su estreno.

Horarios de transmisión por Meridiano Televisión

Viernes 20 de marzo: 5:00 a.m. y 1:00 p.m.

Sábado 21 de marzo: 5:00 a.m.

Domingo 22 de marzo: 5:00 a.m.

Sintoniza gratis por señal abierta o en HD y vive toda la emoción del Mundial de Atletismo Indoor 2026 por el canal de los especialistas en deportes.

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