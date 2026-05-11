Panini World Cup 2026 ya llegó: consigue tu álbum con Meridiano. Entérate cómo y cuándo

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Por Andrea Matos Viveiros

La emoción del Mundial invade las páginas de Meridiano

Los fanáticos del fútbol ya pueden comenzar la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 con el Álbum Panini World Cup 2026, una de las colecciones más buscadas por los aficionados. En Venezuela, el diario Meridiano trae una oportunidad exclusiva para quienes desean iniciar esta aventura desde ya.

Disponible solo en el interior del país

Este miércoles 13 de mayo, los lectores podrán obtener su álbum oficial al adquirir el diario Meridiano en kioscos y puntos autorizados del interior del país. La iniciativa busca acercar la pasión mundialista a miles de coleccionistas gracias a la marca deportiva de Venezuela.

El álbum más grande de la historia

La edición 2026 contará con 980 barajitas y 48 selecciones, convirtiéndose en la más extensa creada por Panini para una Copa del Mundo. Consigue tu álbum en el interior del país este miércoles 13 de mayo con el diario Meridiano.

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