Pharrell Williams ficha a Jude Bellingham y desata pasiones con Louis Vuitton

La compañía francesa Louis Vuitton y su director creativo, Pharrell Williams, anotaron un golazo digno de cualquier clásico de fútbol al incluir a Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, como embajador de la temporada primavera-verano 2026.

Un fichaje de lujo

Bellingham, estrella que deslumbra en el equipo merengue, no es solo un fenómeno en la cancha. Su estilo fuera del campo, una mezcla orgánica de elegancia innata y atrevimiento juvenil, lo convierte en el rostro ideal para la visión de Williams. Esta alianza es una declaración de intenciones sobre quién es el consumidor de lujo de la nueva generación: alguien con influencia global, autenticidad innegable y una autoridad fresca.

Sastreria convencional con toque de modernidad

En la campaña para la precolección Primavera-Verano 2026, también participa el actor Callum Turner, y fue bautizada como "Comodidad Refinada".

Es una revisión del estilo british clásico, que conjuga la sastrería tradicional con un toque urbano y deportivo. Se concibió como la coexistencia de trajes de corte impecable, chaquetas de casa de campo y piezas informales.

Tanto el deportista como el actor están acompañados de encantadores perros de raza, y encarnan al viajero moderno. Sus poses relajadas, pero con vestuario inmaculado, demouestran que el lujo ya no se trata de rigidez, sino de llevar prendas diseñadas con una artesanía superior y actitud desenfadada.

La colección estará disponible a principios de noviembre.

