Poder criollo en Arizona: Jorge Barrosa conecta su primer cuadrangular de la temporada

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Jorge Barrosa aprovechó al máximo su oportunidad este domingo al conectar su primer jonrón de la presente campaña y el segundo en su trayectoria dentro de las Grandes Ligas. El patrullero venezolano no inició en el lineup titular del mánager Torey Lovullo, pero ingresó al terreno de juego en el quinto episodio como reemplazo defensivo del estelar Corbin Carroll. Su momento estelar llegó en la parte baja de la séptima entrada, cuando castigó un lanzamiento del relevista zurdo Mason Fluharty para depositar la pelota en las gradas del Chase Field.

El batazo de Barrosa se produjo ante un "cutter" en cuenta completa que se encontraba en la zona baja de la zona de strike. La conexión, que encontró a su compañero Ketel Marte en las bases, salió de su madero a una velocidad de 98.3 millas por hora y recorrió una distancia proyectada de 351 pies. Con este estacazo, el joven prospecto elevó su cuenta de carreras impulsadas a seis en lo que va de zafra y mantuvo su promedio de bateo en .240, demostrando su capacidad para producir saliendo desde la banca.

A pesar del aporte ofensivo del criollo, los Cascabeles de Arizona cayeron derrotados con pizarra de 10-4 ante los Azulejos de Toronto, quienes dominaron el encuentro desde las primeras entradas. En el balance estadístico, Barrosa suma ahora nueve extrabases en la temporada, distribuidos en siete dobles, un triple y este reciente cuadrangular, acumulando además un OPS de .763. Sus registros individuales reflejan una evolución positiva en su juego, ganando confianza dentro de una organización que busca mantenerse competitiva en la División Oeste de la Liga Nacional.

La jornada también contó con una destacada participación de otros peloteros venezolanos en ambos bandos. Ildemaro Vargas continuó con su extraordinario momento ofensivo al conectar un imparable en cuatro turnos, extendiendo a 18 su racha de juegos consecutivos dando de hit. Por el equipo canadiense, Andrés Giménez también aportó a la causa de los Azulejos al irse de 4-1 con una carrera anotada y otra remolcada, en un partido donde la ofensiva visitante logró descifrar con éxito al cuerpo de lanzadores de Arizona.

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