Beisbol internacional

¡En la cima del mundo! Venezuela se consagra campeón del Clásico Mundial de Beisbol

La novena criolla disputó la primera final de este torneo en su historia

Por 2001

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 08:14 pm
¡En la cima del mundo! Venezuela se consagra campeón del Clásico Mundial de Beisbol

El Team Beisbol Venezuela logró la proeza más grande en su historia al derrotar 3-2 a los Estados Unidos para consagrarse campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026, para el júbilo de todo el país.

Los comandados por Omar López lograron reponerse ante adversidad y con una pletórica apertura de Eduardo Pérez, sumado con el gran trabajo relevista, el país recibirá el primer trofeo del torneo más importande del beisbol internacional.

Luego de un reñido duelo de pitcheo entre Eduardo Rodríguez y Nolan McLean, la primera anotación venezolana llegó en el tercer inning tracias a un fly de sacrificio de Maikel García, quien envió al plato a Salvador Pérez.

Pero la fiesta venezolana llegó en el quinto episodio, cuando el héroe ante Japón, Wilyer Abreu, sacó un vuelacercas en el centro del campo para ampliar la ventaja 2-0.

El dominio desde el montículo se mantuvo en los siguientes innings, con Eduard Bazardo, José Buttó y Ángel Zerpa estuvieron intratables y frenaron la poderosa ofensiva norteamericana.

Momento de la tensión con el empate de EEUU

Pero las cosas se complicaron cuando el relevista Andrés Machado, en la parte baja del octavo inning, dejó en el medio un lanzamiento a Bryce Harper, quien la desapareció con un hombre en circulación por el medio del campo para empatar las acciones.

Pero las cosas cambiaron en el noveno episodio luego de que Eugenio Suárez conectara un doblete que envió al plato a Ezequiel Tovar para recuperar la ventaja.

Momento de la celebración

El momento de la verdad llegó en la parte baja de la novena entrada, cuando Daniel Palencia puso el cerrojo por la vía del 1-2-3 para la celebración de todo el país.

El manager Omar López decidió que los nueve héroes serán Ronald Acuña Jr. (RF); Maikel García (3B); Luis Arráez (1B); Eugenio Suárez (BD); Gleyber Torres (2B); Ezequiel Tovar (SS); Wilyer Abreu (LF); Salvador Pérez (C) y Jackson Chourio (CF). El abridor elegido es Eduardo Rodríguez.

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