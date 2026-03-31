Por tercera vez consecutiva: Italia queda fuera del Mundial de Fútbol

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de Italia volvió a quedarse a las puertas de un Mundial por tercera vez consecutiva, luego de caer en tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina en una tanda de penales que culminó 4-1.

El partido comenzó con ventaja para los italianos gracias a una anotación de Moise Kean durante los primeros quince minutos, producto de un error del guardameta local, Nikola Vasilj.

Sin embargo, el esquema táctico de la "Azzurra" se vio afectado antes del descanso debido a la expulsión del defensor Alessandro Bastoni. Esta situación obligó al cuerpo técnico a realizar cambios defensivos, retirando del campo al delantero Mateo Retegui.

Durante la segunda mitad, Bosnia mantuvo una presión constante sobre el área rival mediante envíos aéreos. Pese a la postura defensiva, Italia contó con oportunidades para ampliar la ventaja a través de Francesco Pio Esposito y Federico Dimarco.

Pero a pesar del ida y vuelta, el delantero Haris Tabaković marcó el 1-1 definitivo que llevó el encuentro a la prórroga y, posteriormente, a la definición por penales, donde los locales se impusieron.

Estadísticas de terror de la selección italiana

La eliminación marca un registro histórico para la tetracampeona del mundo, que acumula tres procesos clasificatorios consecutivos sin acceder a la fase final de la cita mundialista. La selección de Italia no disputa un partido de eliminación directa en un Mundial desde la final de Alemania 2006.

El historial reciente de la selección en el torneo se resume en su eliminación en los repechajes para Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora para la edición de 2026, así como la eliminación en primera ronda durante las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Esta secuencia confirma que el equipo italiano sumará dos décadas sin tener presencia en las rondas finales de la máxima competencia de selecciones de la FIFA.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube