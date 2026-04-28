Próximos juegos de Venezuela en el Mundial de Sóftbol en vivo y gratis

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Por: Andrea Matos Viveiros

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LUNES 27 DE ABRIL AUSTRALIA VS VENEZUELA / INICIO 3:00 P.M.

/ INICIO 3:00 P.M. MARTES 28 DE ABRIL VENEZUELA VS MÉXICO / INICIO 5:00 P.M. – SÓLO VÍA STREAMING POR MERIDIANO.NET

/ INICIO 5:00 P.M. – SÓLO VÍA STREAMING POR MIÉRCOLES 29 DE ABRIL VENEZUELA VS CANADÁ / INICIO 8:00 P.M. – SÓLO VÍA STREAMING POR MERIDIANO.NET

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