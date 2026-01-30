¡Pueblo Nuevo rugió en el estreno! El Táchira de Recoba inicia con fuerza la Liga FUTVE

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 del fútbol venezolano ha comenzado con la intensidad que caracteriza al Templo Sagrado. El Deportivo Táchira, en el debut oficial del uruguayo Álvaro Recoba en el banquillo, sumó sus primeros tres puntos tras superar a un exigente Anzoátegui FC.

Aunque la primera parte terminó sin goles tras un penal detenido por el portero Agüero a Adalberto Peñaranda al minuto 56, el complemento trajo consigo la contundencia local. Guillermo Fratta abrió la cuenta al 69' y el propio Peñaranda amplió la ventaja al 75'. Pese al descuento de Antony Velasco al 80' que puso suspenso al cierre, Luis "Cariaco" González sentenció el 3-1 definitivo en el tiempo de reposición (90'+4).

La fiesta del fútbol nacional continúa

El triunfo aurinegro es solo el primer paso de un calendario que promete emociones en cada rincón del país. La Jornada 1 sigue su curso con enfrentamientos que mantienen viva la llama de nuestra liga:

Fecha Encuentro Hora (VEN) Sede Viernes 30/01 Academia Puerto Cabello vs. Metropolitanos 07:00 P.M. La Bombonerita Sábado 31/01 Rayo Zuliano vs. Zamora FC 03:30 P.M. Pachencho Romero Sábado 31/01 Deportivo La Guaira vs. Monagas SC 07:00 P.M. Olímpico de la UCV Domingo 01/02 Carabobo FC vs. Portuguesa FC 05:00 P.M. Misael Delgado Domingo 01/02 Estudiantes de Mérida vs. Caracas FC 05:00 P.M. Metropolitano de Mérida Domingo 01/02 UCV FC vs. Trujillanos FC 07:00 P.M. Olímpico de la UCV

Este despliegue de talento en las canchas venezolanas marca el inicio de una lucha sin cuartel por la estrella. Con clubes reforzados y la pasión de las gradas de vuelta, cada fin de semana se perfila como una cita imperdible para quienes disfrutan del balompié en su estado más puro. El camino hacia la gloria apenas comienza y la mesa está servida para que el fanático disfrute del espectáculo que ofrece nuestro torneo local.

