¿Qué día y a qué hora es la final de la Copa del Rey 2026?

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Por: Andrea Matos Viveiros

La emoción del fútbol español alcanza su punto máximo con la gran final de la Copa del Rey 2026, un duelo imperdible entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. De los 115 equipos que iniciaron el torneo, solo dos gigantes lograron sobrevivir a un camino lleno de batallas campales, dejando atrás a históricos como el FC Barcelona y el Real Madrid.

¿Cuándo es la final de la Copa del Rey?

El esperado encuentro se disputará el próximo 18 de abril a las 3:00p.m. en el emblemático Estadio La Cartuja de Sevilla, sede que por séptimo año consecutivo alberga esta cita decisiva del fútbol español.

Para Venezuela, esta final tendrá un significado especial. Por primera vez, dos futbolistas venezolanos dirán presente en el partido más importante del torneo, un hecho histórico que llena de orgullo a todo el país y refleja el crecimiento del talento criollo en el fútbol internacional: Jon Aramburu y Yangel Herrera. Su participación no solo inspira a nuevas generaciones, sino que también posiciona a Venezuela en la élite del balompié mundial.

¿Cómo ver la Copa del Rey en Venezuela?

Los fanáticos podrán disfrutar de este espectáculo EN VIVO y GRATIS a través de Meridiano Televisión en señal abierta, así como vía streaming en meridiano.net/meridianotv y en alta definición por SimplePlus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

La cita está hecha: una final histórica, con sabor venezolano, que ningún amante del fútbol se puede perder. Sintonízala este 18 de abril a las 3:00p.m. por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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