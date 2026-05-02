¿Qué necesita el FC Barcelona para ser campeón de España? Las cuentas para alcanzar LaLiga

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El FC Barcelona se encuentra en una posición inmejorable para revalidar el título de LaLiga tras una campaña de dominio constante. Con 88 puntos acumulados en 34 jornadas, el conjunto dirigido por Hansi Flick mantiene una distancia de 14 unidades respecto al Real Madrid. Aunque el club blanco cuenta con un partido menos, las opciones de los culés para celebrar el campeonato son inminentes.

La primera oportunidad matemática podría presentarse de forma indirecta. Tras haber cumplido con su compromiso ante Osasuna, el Barcelona se proclamaría campeón si el Real Madrid tropieza en su visita al RCDE Stadium frente al Espanyol. Un empate o una derrota de los merengues en este encuentro certificaría el título para los catalanes sin necesidad de saltar al césped. En caso de una victoria blanca, la decisión se postergaría, teniendo como escenario ideal la jornada del 10 de mayo.

El Clásico como posible punto de sentencia

Si el Real Madrid logra reducir la distancia ganando sus partidos pendientes, el calendario ha deparado un escenario de máxima tensión: El Clásico en el Camp Nou. Si la diferencia se mantiene en 11 puntos antes de ese encuentro, una victoria del Barcelona frente a su eterno rival les otorgaría matemáticamente el trofeo ante su afición.

El calendario restante para el club azulgrana incluye, además del duelo contra el Madrid, visitas al Alavés y al Valencia, así como un compromiso en casa frente al Real Betis. Sin embargo, dado el margen de puntos actual, se espera que el desenlace ocurra mucho antes de la jornada final del 24 de mayo.

Un palmarés que alcanza los 102 trofeos

La conquista de esta Liga 2025/2026 supondría el título número 102 en la historia del club, consolidando su palmarés tanto a nivel nacional como internacional. Con 27 ligas en sus vitrinas hasta el momento, el equipo busca ampliar una trayectoria que incluye 5 Champions League y 32 Copas del Rey, reafirmando su hegemonía en el fútbol español durante la última década.

El desempeño bajo la dirección de Flick ha destacado por la solvencia defensiva y la regularidad, factores que han permitido al club transitar con tranquilidad el tramo final de la competición. A falta de sellar matemáticamente el éxito, la Ciudad Condal ya se prepara para una nueva celebración en las calles.

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