Real Madrid: esto responde José Mourinho a los rumores que lo vinculan con España

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José Mourinho ha salido al paso de las especulaciones que lo vinculaban nuevamente con el banquillo del Real Madrid. Durante la rueda de prensa previa al encuentro entre el Benfica y el Famalicão por la liga lusa, el estratega portugués fue tajante al asegurar que no ha mantenido conversaciones con representantes del equipo merengue para asumir el mando de cara a la próxima temporada.

«Del Real Madrid nadie habló conmigo, puedo garantizarlo», expresó el técnico con firmeza. Mourinho, quien dirigió a la entidad madrileña entre 2010 y 2013, restó importancia a los rumores de su retorno, señalando que tanto él como la prensa están habituados a este tipo de informaciones en el mundo del fútbol profesional. Con estas declaraciones, el entrenador busca zanjar las teorías sobre una supuesta negociación para sustituir a Álvaro Arbeloa en la dirección técnica blanca.

En cuanto a su presente en Portugal, el técnico destacó que su enfoque se mantiene en el Benfica, club con el que todavía tiene un año de vigencia en su contrato. Ante las preguntas sobre su futuro a largo plazo, prefirió no adelantar detalles y se limitó a recordar su situación contractual actual: «Sobre el Real Madrid nada y sobre el Benfica ustedes conocen la situación. Tengo un año más de contrato y ya está», sentenció.

La etapa anterior de Mourinho en el Real Madrid estuvo marcada por la consecución de títulos de liga y copa, además de una intensa rivalidad deportiva que devolvió al club a la competitividad en Europa. Sin embargo, por ahora, el estratega parece estar centrado exclusivamente en sus compromisos en el estadio Da Luz, dejando cualquier posibilidad de regreso a la capital española en el terreno de la especulación mediática.

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