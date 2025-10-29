Resultados y próximos juegos de la Copa del Rey

Por: Andrea Matos Viveiros
Continúa la emoción de la primera ronda de la Copa del Rey, el torneo más antiguo de España, gratis, para todo el país a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.
Primera ronda Copa del Rey 2025
Resultados martes 28 de octubre:
- Ourense 4 vs 2 Real Oviedo
- UD Maracena 0 vs 5 Valencia CF
- SD Negreira 0 vs 3 Real Sociedad
Hoy miércoles 29 de octubre:
- CD Sant Jordi vs Osasuna. En desarrollo
- Atletic Sant Just vs Mallorca. En desarrollo
- CD Yuncos vs Rayo Vallecano. A las 4:00 p.m. en vivo
https://www.instagram.com/p/DQX3mlQDRrn/
Mañana jueves 30 de octubre, más duelos imperdibles:
- Puerto de Vega vs Celta de Vigo. Desde las 2:00p.m.
- Getxo vs Alavés. Solo por streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv
- Atletic Lleida vs RCD Espanyol. A las 4:00 p.m. por señal abierta.
Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.
