Sábado de LVBP: los cuatros juegos programados para este 6 de diciembre

El sábado 6 de diciembre marcará una nueva jornada en la LVBP, con cuatro partidos programados que serán importantes en la definición de la temporada regular.

Juegos de este sábado 6 de diciembre

A las 05:00 pm, los Navegantes del Magallanes se enfrentarán a los Caribes de Anzoátegui.

A las 05:00 pm, los Leones del Caracas se medirán ante los Bravos de Margarita.

A las 05:00 pm, las Águilas del Zulia jugarán contra los Tigres de Aragua.

A las 07:00 pm, los Tiburones de La Guaira recibirán a los Cardenales de Lara.

Esta cartelera del sábado 6 de diciembre promete definir tendencias clave al aproximarse el cierre de la semana de competencia en la LVBP.

