Santo Domingo 2026: Venezuela acude con delegación récord de más de 500 atletas

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En la víspera de la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el analista de ciclo olímpico Freddy Velasco ofreció un balance sobre las perspectivas de la delegación venezolana durante una entrevista en Noticias Venevisión con el periodista Gregorio Rojas.

La representación nacional acudirá al certamen regional con una nómina de 557 deportistas, lo que representa un incremento cercano al 20 % en comparación con los 434 atletas que compitieron en San Salvador. De acuerdo con Velasco, esta expansión responde a la reestructuración técnica iniciada tras el desempeño en los Juegos Bolivarianos del año anterior.

"No se trata solo de números, sino de más opciones reales de medallas. En San Salvador sumamos 32 doradas; en esta ocasión, proyectamos superar esa barrera y apuntar a las 40 medallas de oro, manteniendo los estándares de rendimiento técnico que hemos venido desarrollando". — Freddy Velasco, analista de ciclo olímpico.

Boleto a Lima 2027 y referentes de la delegación

Además del impacto en el medallero, la justa caribeña otorgará clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027 en 19 disciplinas deportivas, fase clave dentro de la ruta trazada hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El contingente venezolano estará encabezado por la judoca Karen León y el taekwondista Luis Álvarez, designados como abanderados patrios. Asimismo, la nómina incluye a los medallistas olímpicos de levantamiento de pesas Keidomar Vallenilla y Julio Mayora. Este último buscará obtener su tercer título consecutivo en la cita regional, tras colgarse el oro en Barranquilla y San Salvador.

El análisis técnico anticipa una importante figuración en las disciplinas de combate —judo, boxeo y lucha— frente a las delegaciones de los 31 países participantes, entre los que destacan México, Cuba y la anfitriona República Dominicana.

Preparación logística y calendario

La participación de la delegación se da a un mes de los terremotos registrados en el país, contingencia que obligó a reajustar las fases finales de preparación en medio de contratiempos logísticos para cumplir con el calendario internacional.

Ante la proximidad de los Juegos Suramericanos en Argentina, programados para dentro de mes y medio, Velasco indicó que el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, bajo la gestión de Franklin Cardillo, coordina la dosificación del rendimiento físico de los atletas para afrontar ambos compromisos de forma consecutiva.

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